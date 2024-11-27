Литовские военные перестанут хранить документы в сейфах, поскольку оказалось, что они произведены в России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов.

Выяснилось, что Литва заказала сейфы у вильнюсской компании Eurosafe LT. Журналисты провели расследование и установили, что фактическими владельцами этого бизнеса якобы являются российские предприниматели.

После этого литовское Минобороны выпустило официальный приказ и запретило чиновникам хранить документы в сейфах российского производства. Что именно может произойти в такой ситуации не уточняется, однако ведомство стало искать срочную замену хранилищам.

Ранее СМИ сообщили, что литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, принимавший участие в боях на стороне Украины, обворовывал в приграничье Курской области магазины, после чего сбывал награбленное на интернет-аукционе. Он заявлял, что намеревается передать вырученные средства на нужды украинской армии.