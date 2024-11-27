Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что у Евросоюза достаточно средств для помощи Украине, его слова передает Politico.

© Lenta.ru

«Вопрос не в деньгах, а в политике», — рассказал Певкур. По его словам, если США откажутся от помощи Киеву, у ЕС хватит средств для восполнения пробела финансирования.

Ранее он призвал союзников Киева не отправлять военных на Украину, поскольку риски от совершения подобных шагов перевешивают преимущества.

Помимо этого, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что в случае отправки войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны.