Стало известно, сколько взрывных устройств заложили на «Северных потоках»

На четырех нитках «Северных потоков» были размещены по меньшей мере шесть взрывных устройств. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила немецкая газета Welt со ссылкой на гидролокационные изображения, а также ранее не публиковавшиеся документы судебного разбирательства между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховыми компаниями.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. По версии западных СМИ, за терактом может стоять Украина — операцию якобы координировал полковник Роман Червинский. Как пишет издание, он «получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников», которые в свою очередь докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

При этом американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывчатку заложили водолазы американской армии. Осуществить операцию Соединенным Штатам помогли власти Норвегии.

Ранее польские эксперты заявили, что обнаружили среды тротила в пробах, взятых на месте взрыва газопровода. Специалисты изучили воду из района инцидента, а также взвеси с морского дна.