Маск обвинил Байдена в финансировании "вечной войны"

Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден финансирует "вечную войну", запрашивая у Конгресса дополнительные средства на помощь Украине.

"Финансирование вечной войны", - написал он в X в ответ на сообщение одного из своих подписчиков.

Этот пользователь, комментируя новость о запросе американским президентом $24 млрд для Украины у Конгресса США, отметил, что "Байден управляет преступной организацией, которая ворует деньги налогоплательщиков, чтобы ускорить начало третьей мировой войны".

Ранее американская газета Politico сообщила, что 25 ноября американские законодатели получили от Байдена запрос на выделение $24 млрд для Украины. По сведениям источников издания, вашингтонская администрация рассчитывает, что $16 млрд будут направлены на "восполнение американских запасов" тех вооружений, которые ранее были отправлены Киеву. Еще $8 млрд предлагается ассигновать по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских запасов.