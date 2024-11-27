Кампания ЦРУ по вербовке россиян, якобы недовольных российской внешней и внутренней политикой, в скором времени будет провалена из-за прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа и смены главы ЦРУ на Тулси Габбард, неоднократно высказывающейся за необходимость честного диалога с Россией.

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Об этом заявили обозреватели британской газеты The Guardian.

«Я думаю, что администрация Трампа может быть чрезвычайно разрушительной [для тех кто подвергся вербовке] из-за раскрытия секретов и защиты источников, когда речь идет о России», — заявил Колдер Уолтон, специалист по истории разведслужб Гарвардской школы Кеннеди.

По его словам, смена внешнеполитического курса США может негативно повлиять на готовность работы действующих агентов из-за опасности раскрытия разведданных в ходе потенциальных обменов информацией между Москвой и Вашингтоном.

В мае 2023 года ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян. В нем был размещен видеоролик на русском языке длительностью около двух минут. Его персонажи — госслужащие или люди, которые имеют доступ к неким документам, в роликах и постах также содержатся различные инструкции. Тем, кто имеет доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагалось посотрудничать с ЦРУ.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что американские аналитики и конгрессмены сочли пророссийской позицию кандидата на пост главы разведки Тулси Габбард. В материале сообщается, что в 2017 году Габбард совершила поездку в Сирию. Этот визит также вызвал у американских конгрессменов скептицизм по отношению к кандидату на пост главы разведки. Кроме того, аналитики называют позицию Габбард «дружественной Москве».