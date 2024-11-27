Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским мирного соглашения с уступками территорий станет политическим концом для него.

Об этом Politico заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба назвал главную ошибку Европы в отношении Украины

«Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО [для Украины]. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского», — объяснил экс-глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что западные союзники склоняются к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом с территориальными уступками Украины в пользу России. По словам западных дипломатов, данная идея «перестала быть маргинальной».