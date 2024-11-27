Борис Джонсон нашел виновного в эпидемии ожирения

Бывший премьер Британии Борис Джонсон обвинил Англиканскую церковь в кризисе ожирения в стране, заявив, что церковь больше не способна обеспечить людей «духовной пищей». Об этом рассказала The Times.

По версии Джонсона, отсутствие «духовной пищи» заставляет людей объедаться. Политик отметил, что в его детстве «в классе очень редко можно было увидеть толстяка».

«Теперь они все толстяки, и меня расстреляют, если я назову их толстяками, но это правда», - заявил Джонсон.

Он раскритиковал преподобного Джастина Уэлби и других религиозных лидеров за разговоры о репарациях за рабство вместо бесед о «духовных потребностях людей». Уэлби - бывший архиепископ Кентерберийский, духовный лидер Англиканской церкви.

Высказывания Джонсона возмутили многих британцев. Автор The Guardian Джон Крейс назвал эти заявления лицемерными.

«В конце концов, сам Борис - первоклассный толстяк. Напольные весы живут в страхе, что он на них встанет», - заявил Крейс.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, каждый шестой европеец страдает ожирением. В британском Минздраве заявляли, что около 25 процентов взрослого населения страны имеют серьезные проблемы с лишним весом.