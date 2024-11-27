В Пакистане полиция жестко разгоняет сторонников экс-премьера

В Пакистане проходят масштабные столкновения между силами правопорядка и сторонниками бывшего премьер-министра Имрана Хана, требующими его освобождения из тюрьмы. Сообщается о шести погибших, десятки получили ранения.

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Напряжение обстановки произошло после того, как манифестанты, поддерживающие Хана, во вторник прорвали блокаду столицы страны Исламабада и направились в зону, объявленную властями режимной. Для разгона протестующих полиция применила огнестрельное оружие и слезоточивый газ. По всей стране было арестовано более четырех тысяч человек.

Протестующие требуют освободить Хана из тюрьмы, где он находится уже больше года. Они уверены, что уголовные дела против бывшего премьера, число которых уже достигло 150, имеют политическую подоплеку. Кроме того, протестующие требуют отменить поправку к конституции, которая позволяет правительству использовать армию для обеспечения "закона и порядка". Сам Хан в соцсетях ранее призвал своих сторонников "бороться до конца", а также "сохранять мир и единство" ради "выживания и истинной свободы Пакистана".

В воскресенье манифестанты начали "марш на столицу", который не прекратили, несмотря на предупреждения властей о готовности применить против них оружие. Для борьбы с протестующим власти Пакистана предпринимают меры по замедлению работы интернета, поскольку свои действия оппозиционеры координируют в соцсетях. Глава МВД страны Мохсин Накви всю ответственность за беспорядки возложил на супругу Хана Бушру Биби, указав, что именно она подстрекает людей к нарушению закона.

Бывший премьер Пакистана Имран Хан был арестован в мае 2023 года по обвинениям в коррупции. Несмотря на решение Верховного суда об освобождении, он вновь был арестован в августе 2023-го, и с тех пор находится в заключении. Сторонники Хана считают его политическим заключенным, обвиняют нынешнего премьера Шехбаза Шарифа в "узурпации власти" и фальсификации выборов.