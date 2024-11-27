Правящая партия Грузии представила кандидатуру на пост президента

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» выдвинула на должность президента страны депутата и бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Об этом пишет ТАСС.

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«Рад сообщить, что в соответствии с решением политического совета партии на пост президента Грузии представляю кандидатуру Михаила Кавелашвили», - заявил на брифинге в центральном офисе партии основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

Ранее «Грузинская мечта» получила на парламентских выборах около 54% голосов. Такой результат обеспечил ей 89 из 150 мест в парламенте. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты голосования. Она призвала сторонников оппозиции выходить на митинги. Протесты в стране начались в конце октября. Их участники требуют провести повторные выборы, а оппозиционные партии пообещали блокировать работу парламента.

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При этом 25 ноября парламент Грузии провел первое заседание и признал на нем свои полномочия. А накануне стало известно, что депутаты утвердили дату проведения президентских выборов в республике, они пройдут 14 декабря.