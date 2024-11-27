США преследуют цель полностью подчинить Армению. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, которое опубликовали на официальном сайте ведомства.

Согласно поступающей в службу информации, власти США сомневаются в «необратимости курса Армении на сближение с Западом». Вашингтон исходит из того, что армянский народ со временем осознает грозящий им невосполнимый ущерб от свертывания традиционных региональных связей.

Соединенные Штаты планируют не допустить этого путем укрепления действующей в Армении вертикали власти «своими проверенными клевретами». Такими считаются партии «Республика», «Во имя республики», «Европейская партия Армения» и «Христианско-демократическая партия». Специалисты уже начали политическую раскрутку организаций для их прохождения в парламент на выборах в 2026 году.

«В очередной раз надежная информация убеждает, что США не оставляют планов навязывания так называемой демократизации, преследуя цель полностью подчинить Армению», — добавили в СВР.

При этом подобная практика в других регионах показала, что она несет лишь разрушение. В СВР отметили, что этому много примеров на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Кроме того, последствием такой политики Соединенных Штатов стала и ситуация на Украине.