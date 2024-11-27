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СВР РФ: США начали "раскрутку" прозападных партий в Армении

Соединенные Штаты начали "раскрутку" прозападных партий в Армении с целью их прохождения в парламент на выборах в республике в 2026 году.

В СВР рассказали о начале "раскрутки" США прозападных партий в Армении
© РИА Новости

Об этом говорится в поступившем в ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Уже начата политическая "раскрутка" прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году, - указали в СВР. - Этим "бескомпромиссным приверженцам демократии" ставится задача "бить по рукам" армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа".

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