В ХАМАС выступили с заявлением о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС готово к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа после объявления перемирия между Израилем и Ливаном. Об этом сообщил агентству France-Presse неназванный представитель радикальной организации.​​​​​​

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"ХАМАС готово к соглашению о прекращении огня и серьезному соглашению об обмене заключенными", - сказал он. "Объявление о прекращении огня в Ливане - это победа и большой успех для [сил] сопротивления", - добавил представитель.

Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил план прекращения огня в Ливане. Вскоре после этого президент США Джо Байден объявил, что договоренности между Израилем и шиитской организацией "Хезболлах" предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней. После этого израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать их.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе.