Министра обороны Китая заподозрили в коррупции

Против министра обороны Китая Дун Цзюня начали расследование в рамках широкомасштабного антикоррупционного дела, коснувшегося высших чинов китайской армии. Об этом сообщает Financial Times.

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Источники FT среди американских чиновников заявили, что Дун - третий подряд действующий или бывший министр обороны Китая, попавший под следствие по подозрению в коррупции.

В 2023 году в Вооруженных силах Китая началась масштабная антикоррупционная чистка, в результате которой были отстранены девять генералов Народно-освободительной армии и несколько руководителей оборонной промышленности.

Дун, бывший командующий ВМС Китая, был назначен министром обороны в декабре 2023 года. Его предшественник Ли Шанфу был отстранен после семи месяцев работы.

Как министр обороны Дун отвечает за военную дипломатию Китая. Он курировал недавнее потепление в военных отношениях между США и Китаем - в сентябре страны впервые за долгое время провели переговоры на уровне командующих театром военных действий.

Однако Дун не стал одним из шести членов Центральной военной комиссии, высшего военного органа Китая. Министр обороны Китая традиционно является членом как этой комиссии, так и Государственного совета - исполнительного органа КНР.

Предшественники Дуна Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ были исключены из Коммунистической партии за «серьезные дисциплинарные нарушения». Reuters отмечает, что это эвфемизм для обозначения коррупции. СМИ сообщали, что Ли попал под следствие по подозрению в коррупции при военных закупках.