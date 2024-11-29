В Мексике отвергли возможность торговой войны с США

Торговой войны между Мексикой и США, которая могла случиться после избрания на пост главы Белого дома Дональда Трампа, удалось избежать. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, ее слова приводит ТАСС.
Глава государства не только отвергла возможность торговой войны между странами, но и подчеркнула, что в 2026 году пройдет ревизия торгового соглашения между Канадой, Мексикой и США.
Ранее Трамп сказал, что собирается ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из КНР и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады.
Также есть прогнозы, что пошлины Трампа могут сильно навредить экономикам стран Европейского союза и испортить отношения Брюсселя и Вашингтона.