Госсовет КНР предрек Тайванью горестный финал

Попытки Тайваня добиться независимости при поддержке Соединенных Штатов неизбежно приведут к горестному финалу. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, передает РИА Новости.

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Таким образом он отреагировал на поздравление главы Тайваня Лай Циндэ с выдвижением сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря США.

Чэнь Биньхуа подчеркнул, что какие бы люди не занимали должностей в администрации президента Дональда Трампа, это не изменит статус Тайваня как части КНР. В попытках добиться независимости при помощи США правительство острова придет к «горестному финалу», предупредил он.

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16 октября Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. Он предупредил, что, если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе.