Американские законодатели призвали Байдена помиловать Ассанжа

Двое конгрессменов США призвали президента Джо Байдена помиловать Джулиана Ассанжа, заявив, что они "глубоко обеспокоены" тем, что сделка основателя WikiLeaks с американским правосудием о признании вины, которая позволила ему выйти на свободу, создает прецедент для преследования журналистов и информаторов за шпионаж. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники в Капитолии США.

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Джеймс Макговерн, прогрессивный демократ из Массачусетса, и Томас Мэсси, либертарианец-республиканец из Кентукки, направили президенту письмо с просьбой о помиловании австралийского издателя и публициста. Они призвали Байдена "послать четкий сигнал о том, что правительство США под его руководством не будет преследовать или расследовать деятельность журналистов и СМИ просто за то, что они выполняют свою работу".

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы в июне 2024 года после признания себя виновным в нарушении закона США о шпионаже в рамках сделки, которая положила конец беспрецедентной 14-летней юридической саге. Ему были предъявлены обвинения в связи с публикацией сотен тысяч просочившихся документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм госдепа США в 2010 и 2011 годах.

Макговерн и Мэсси выразили "признательность" Байдену за то, что уголовное дело было урегулировано и запрос об экстрадиции в США из Соединенного Королевства был отклонен. Однако конгрессмены заявили, что они "глубоко обеспокоены" тем, что сделка потребовала от Ассанжа, издателя, "признать себя виновным в совершении тяжкого преступления". Макговерн и Мэсси, которые ранее работали с другими членами конгресса, призывая к снятию обвинений с австралийца, призвали Байдена помиловать Ассанжа, утверждая, что "этот прецедент устранит преследования журналистов".

Брат Ассанжа Габриэль Шиптон намерен приехать в Вашингтон в январе в рамках кампании по помилованию Ассанжа, призывающей Байдена принять меры до того, как он покинет свой пост. Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что поднимал вопрос о помиловании Ассанже в своем прощальном телефонном разговоре с Байденом.