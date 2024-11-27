Пока вы спали: запрос Байдена об оружии для Украины и опасения РФ по поводу Румынии

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© Zuma/TACC

Посол РФ: НАТО может использовать Румынию для эскалации конфликта на Украине

Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев рассказал о роли Румынии для НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, НАТО недовольны обстановкой на линия боя на Украине. В связи с этим блок может использовать ближайшие к России страны-участницы объединения (среди которых и Румыния) для роста конфликта на Украине.

О верности такого предположения говорит милитаризация Румынии.

Над Ростовской областью уничтожили 10 БПЛА

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в ночь на 27 ноября 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что вражеские БПЛА были сбиты над Родионово-Несветайским районом Ростовской. При этом пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу

Вступило в силу соглашение между Ливаном и Израилем о прекращении огня. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, Израиль выведет свои войска из Южного Ливана в течении 60 дней. При этом будет проходит также постепенное развертывание частей ливанской армии вдоль южной границы Ливана. Оно будет осуществляться при поддержке Временных сил ООН в стране.

Премьер-министр республики Наджиб Микати уверен, что достигнутое соглашение вернет стабильность на ливано-израильскую границу.

Байден запросил $24 млрд на помощь Киеву и восполнение запасов оружия

Ныне действующий президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные средства на помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Полный размер запрашиваемой суммы составляет $24 млрд. Из них $16 млрд попросили направить на "восполнение американских запасов" того вооружения, которое ранее уже было отправлено на Украину. А еще $8 млрд предлагается пустить по линии инициативы содействия безопасности Украины.

Согласно этой линии, Минобороны США заключит контракты с производителями, а не направит технику напрямую из американских запасов.

Израиль нанес семь ударов по югу Бейрута

Истребители ВВС Израиля атаковали южные пригороды Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

После атаки в районах Джнах и Узай прозвучало семь сильных взрывов.

Предупреждения о возможных воздушных ударах также получили жители южной окраины Дахия и квартала Эль-Башура в центральной части Бейрута.