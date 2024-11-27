Берлин призвали обеспечить перемирие на Украине к Рождеству

Депутаты бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали правительство Германии поспособствовать деэскалации на Украине и выступить с предложением о перемирии к Рождеству.

«Правительство могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год», — говорится в их видеообращении в соцсети X.

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При этом депутаты подчеркнули, что разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами вглубь России запустило эскалацию украинского конфликта.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сделал предположение, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить Москве и Киеву перемирие на период с католического до православного Рождества.

В Newsweek, между тем, писали, что в Европе обеспокоены последствиями перемирия России и Украины.