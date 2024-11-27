Колумбия может ввести визы для британских граждан

Колумбийские власти по принципу взаимности начнут требовать въездные визы у британских граждан. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил президент Колумбии Густаво Петро.

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Глава государства подчеркнул, что если Британия восстановила въездные визы для колумбийцев, то в силу принципа взаимности правительство Колумбии будет требовать визы у приезжающих в страну британцев. Такую реакцию президента вызвало недавнее решение Лондона о восстановлении въездной и транзитной визы для граждан Колумбии.

По словам посла Великобритании в Колумбии Джорджа Ходжсона введение виз вызвано значительным ростом числа необоснованных заявлений о предоставлении убежища. 28 сентября сообщалось, что страны Европейского союза не готовы к введению новой биометрической системы на границах. 20 августа в МИД России сообщили, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ) на текущий момент не проводят никаких переговоров об ужесточении или ослаблении визового режима между членами объединения.