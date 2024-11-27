Канадский журналист Аарон Мате выразил убеждение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что НАТО не готова к прямому столкновению с Россией из-за своей самоуверенности и высокомерия. По его словам, это стало очевидно после удара «Орешником».

«Да, Россия готова. Готовилась ли НАТО? Я так не думаю... Они были просто чрезвычайно высокомерны, отказываясь принимать во внимание озабоченность России по вопросам безопасности», — заявил Мате.

По его мнению, стратегия альянса заключается в том, чтобы сделать украинцев пушечным мясом, которые своими жертвами «оплатят принятые в НАТО решения».

Ранее в DikGAZETE писали, что в НАТО испугались российской ракеты даже без ядерного заряда.

При этом в альянсе отметили, что недавний удар «Орешника» не заставит НАТО ослабить поддержку Украины.