Конгрессвумен: Байден и Харрис ищут возможность дать Киеву ядерное оружие

Президент США Джо Байден и вице-президента Камала Харрис рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин.

По её словам, нынешние американские власти ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву.

«Америка на последнем месте. Не только администрация Байдена-Харрис даёт Украине очередные $24 млрд, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие», — написала Тейлор-Грин в соцсети Х.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея передать Киеву ядерное оружие крайне экстремистская.

Также заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения последствий передачи Киеву ядерного оружия, отметил, что его шутка про «безумного маразматика» Байдена превращается в реальность.