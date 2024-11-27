Трамп выдвинул спичрайтера Хейли на пост главы Совета по внутренней политике
Избранный президент США Дональд Трамп предложил своего спичрайтера Винса Хейли на должность главы Совета по внутренней политике при Белом доме.
"Я с радостью объявляю, что Винс Хейли, работавший директором по политическим вопросам и написанию речей в моей победной кампании, будет руководить моей внутриполитической повесткой в качестве главы Совета по внутренней политике, - говорится в заявлении, распространенном во вторник переходной командой Трампа. - Будучи главой Совета по внутренней политике, Винс поможет улучшить жизнь всех американцев и объединить нашу страну за счет успеха. Вместе мы победим инфляцию, быстро снизим цены, обезопасим южную границу, сократим налоги и ограничения, построим величайшую экономику в истории и снова сделаем Америку великой".
Трамп отметил, что в его первой администрации Хейли "помогал руководить отделом по написанию речей", а до присоединения к предвыборной кампании 2016 года на протяжении 12 лет работал на различных должностях у экс-спикера Палаты представителей Конгресса США, претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2012 года Ньюта Гингрича.
Совет по внутренней политике при Белом доме предоставляет рекомендации президенту США. Сейчас этот орган возглавляет Нира Танден.