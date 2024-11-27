Трамп назначил торгового представителя США

Избранный президент Дональд Трамп назначил Кевина Хассетта руководителем Национального экономического совета, а Джеймисона Грира — торговым представителем США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По словам Трампа, эти двое будут напрямую влиять на большую часть его экономической повестки. Хассетта привлекут для реализации планов Трампа по снижению налогов, а Грир сосредоточится на тарифной политике. Трамп убежден, что с помощью таких сотрудников удастся преодолеть спровоцированную президентом США Джозефом Байденом инфляцию и улучшить ситуацию с налоговыми льготами.

Предполагается, что назначение Хассета и Грира свидетельствует о центральной роли тарифов в экономической повестке Трампа. Именно так избранный глава государства надеется повысить доходы федерального правительства и вернуть в страну рабочие места в обрабатывающей промышленности.

Ранее появился прогноз о том, что первые два года президентского срока Трампа, вероятно, окажутся «весьма результативными» при условии реформ в области криптовалют, налогообложения и дерегулирования.

По другим прогнозам, политика Трампа может обернуться резким ростом инфляции в США.