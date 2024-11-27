В Австралии детям запретят соцсети

Нижняя палата парламента Австралии одобрила введение запрета на создание аккаунтов в социальных сетях для детей младше 16 лет. Об этом пишет ТАСС. В поддержку закона проголосовали 102 из 115 депутатов.

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Против голосовали "Зеленые" и ряд независимых депутатов. Если закон примет верхняя палата парламента Австралии, платформы Snapchat, TikTok, Instagram, Reddit и X будут должны запретить регистрацию аккаунтов несовершеннолетних младше 16 лет под угрозой штрафа в размере $32,2 млн. Одним из инициаторов принятия закона стал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, который заявил, что ожидает его "безоговорочного одобрения" до конца недели.

До этого социолог Паульсен заявил, что роль соцсетей в распространении тревожности переоценивают. Еще до популяризации смартфонов наблюдалась разница в распространенности заболеваний психики в странах с низким и высоким доходом. Жители более благополучных стран чаще страдали этими расстройствами. Это может означать, что к депрессии и тревоге приводят не смартфоны, а растущая нетерпимость к неопределенности в современном мире, зацикленность на избегании риска, усиление чувства бессмысленности работы и жизни в целом.