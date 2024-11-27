Маск отреагировал на запрос Байдена о помощи Киеву

Илон Маск отрицательно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине.

"Это не нормально", - написал Маск во вторник в X.

Миллиардер входит в ближайшее окружение избранного президента США Дональда Трампа и вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами должен будет возглавить новое ведомство, которое займется повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

Ранее американская газета Politico сообщила, что 25 ноября американские законодатели получили от Байдена запрос на выделение $24 млрд для Украины. По сведениям источников издания, вашингтонская администрация рассчитывает, что $16 млрд будут направлены на "восполнение американских запасов" тех вооружений, которые ранее были отправлены Киеву. Еще $8 млрд предлагается ассигновать по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских запасов.

На Украине призвали Маска проверить расходы страны на энергетику

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту. Владимир Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Киева в случае возвращения Трампа в Белый дом.