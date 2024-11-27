Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд для Киева

Президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву, а также восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине.

Согласно информации американской газеты Politico, соответствующее обращение могут рассмотреть в декабре.

«Два помощника конгрессмена подтвердили детали предложения и сказали, что конгресс получил его в понедельник», — говорится в статье.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину при новом президенте Дональде Трампе.