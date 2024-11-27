Эпштейна отстранили от части заседаний переходной команды Трампа

Советник избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борис Эпштейн, которого подозревают в вымогательстве денег у потенциальных кандидатов на должности в новой администрации, был отстранен от участия в некоторых заседаниях переходной команды республиканца. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их сведениям, Эпштейн был лишен возможности участвовать в "некоторых встречах", на которых обсуждаются вопросы переходного периода, вследствие разбирательства, проводимого в его отношении командой Трампа. Как отмечает издание, эта проблема может вынудить избранного президента выбирать между лояльными людьми, которые долгое время входят в его окружение, и теми, "кто присоединился к его команде позднее и стремится привнести дисциплину и порядок в его вторую администрацию".

Сам Эпштейн отрицает обвинения.

"Эти утверждения - ложь и клевета, они не отвлекут нас от работы, цель которой - сделать Америку снова великой", - приводит его слова The Wall Street Journal. Директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чун в свою очередь заявил газете, что "был проведен широкий анализ соглашений, касающихся вопросов консультирования кампании, в том числе в отношении Бориса [Эпштейна]". Чун не привел информации о характере этого анализа, но отметил, что члены команды Трампа "движутся дальше вместе".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Эпштейн просил потенциальных кандидатов в новую администрацию выплачивать ему ежемесячные гонорары за консультации в обмен на защиту их интересов перед Трампом. Обзор деятельности Эпштейна был подготовлен адвокатами избранного американского президента. Сделать это попросил сам Трамп. Согласно отчету его юридической команды, среди тех, от кого Эпштейн безуспешно добивался выплаты, был выдвинутый ранее на пост министра финансов Скотт Бессент.