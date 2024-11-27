Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, рассказал, что намерен осуществить президент Украины Владимир Зеленский для интеграции страны в Европейский союз. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

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Дубинский раскрыл план Зеленского для интеграции Украины в ЕС и сообщил, что тот хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек. «Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — отметил он..