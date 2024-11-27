Трюдо проведет экстренное совещание из-за пошлин Трампа

Глава правительства Канады Джастин Трюдо в связи с угрозой избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары 27 ноября проведет экстренное совещание. Об этом сообщает телеканал CBC.

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По имеющейся информации, в совещании примут участие члены кабинета министров и главы всех регионов страны. Участники встречи намерены подготовить ответ Канады на угрозы Трампа. В настоящее время на Соединенные Штаты приходится 77% канадского экспорта. Накануне Трамп обсудил по телефону с Трюдо торговлю и безопасность границ.

Незадолго до этого Трамп заявлял на своей странице в социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введут пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады. Политик подчеркнул, что тысячи человек попадают в США из Мексики и Канады, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.