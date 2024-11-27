В США прекратили разбирательство по делу Трампа

Апелляционный суд 11-го округа США в Атланте прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против избранного президента Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами, пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

«Ходатайство об отклонении апелляции в отношении Дональда Трампа удовлетворено», — отмечается в документах.

1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. В заявлении высшей судебной инстанции США отмечается, что суд отменяет вынесенное ранее решение апелляционного суда, который постановил, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.