Во Франции проголосовали против сделки ЕС с Латинской Америкой

Французские депутаты нижней палаты парламента большинством голосов высказались против соглашения о свободной торговле Евросоюза (ЕС) и МЕРКОСУР, пишет ТАСС.

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Так, 484 депутата проголосовали против, инициативу поддержали только 70 депутатов. «Этот результат является демократическим мандатом, укрепляющим нашу легитимность в защите нашей позиции "нет" сделке перед Еврокомиссией и Европейским советом», — заявила министр-делегат по вопросам внешней торговли Софи Примас.

Ранее французские фермеры устроили акции протеста на тракторах и пригрозили перекрытием дорог к Парижу. Уже сейчас латиноамериканские производители являются крупнейшими поставщиками говядины и мяса птицы в регион, и потенциальное соглашение значительно увеличит эти объемы, что нанесет ущерб местным производителям, предупреждают фермеры.