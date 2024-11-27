Токаев: Экономическое взаимодействие Казахстана и России набирает обороты

В Казахстане работают 23 тысячи российских компаний, из которых 4 тысячи открылись за последний год. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье в газете "Известия", опубликованной в канун государственного визита президента РФ Владимира Путина в Астану.

По словам Токаева, благодаря усилиям правительств и представителей бизнеса двух стран торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России уверенно набирает обороты.

Только в 2023 году российские компании инвестировали в Казахстан более трех миллиардов долларов, такую же сумму Казахстан вложил в экономику России.

"Наши страны создают все необходимые условия для поддержки инвесторов, обеспечивая комфортную среду для ведения бизнеса", - отметил президент Казахстана.

Совместная деятельность ведется в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и других отраслях. Уже реализовано более 90 проектов на сумму более 18 млрд долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения.

"В числе наиболее значимых можно отметить начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации ряда регионов нашей страны, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях", - написал Токаев.

Он также подчеркнул, что Астана и Москва плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, который стал важным механизмом интеграции на евразийском пространстве и обрел международный авторитет.