В США рассказали чьей заслугой стало перемирие между Израилем и Ливаном

Перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто благодаря избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолц, которого Трамп назначит своим советником по национальной безопасности.

По его словам, стороны собираются за столом переговоров из-за Трампа. Уолц подчеркнул, что "громкая победа" Трампа ясно продемонстрировала миру, что хаос больше не будут терпеть. Конгрессмен отметил, что коренной причиной хаоса является Иран, и Вашингтон не намерен в дальнейшем терпеть поддержку терроризма со стороны Тегерана. 26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном.

В свою очередь, израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал "исторической ошибкой" соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Бен-Гвир подчеркнул, что Израилю для ухода из Ливана необходим "пояс безопасности", чтобы не допустить ракетных ударов по своей территории.