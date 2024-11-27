Команда Трампа и администрация Байдена подписали меморандум о взаимопонимании

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа и администрация действующего американского лидера Джо Байдена подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий нынешней администрации полноценно начать передачу дел представителям республиканца.

"После завершения процесса отбора в свою будущую администрацию избранный президент Трамп переходит к новой фазе перехода [власти], приступая к реализации меморандума о взаимопонимании с кабинетом президента Джо Байдена. Это соглашение позволяет тем, кто был выдвинут на должности в кабинет [министров], начать крайне важную подготовку, в том числе направление команд [Трампа] в каждое министерство и агентство, а также завершить упорядоченную передачу власти", - приводит переходная команда Трампа слова Сьюзан Уайлз, назначенной избранным президентом на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома при новой администрации.

Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября выборах президента США, обойдя кандидата от правящей Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января.