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Байден: прекращение огня между Израилем и Ливаном начнет действовать с 4 утра

Прекращение огня между Израилем и Ливаном, достигнутое по итогам переговоров, начнет действовать 27 ноября в 04:00 по местному времени. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая со специальным обращением. По его словам, а это время "боевые действия на ливано-израильской границе прекратятся".

Байден сказал когда начнет действовать прекращение огня между Израилем и Ливаном
© Газета.Ru
"Это должно стать постоянным прекращением огня", – сказал американский лидер.

Также он отметил, что оставшимся силам ливанского шиитского движения "Хезболла" и других формированиям не будет позволено снова представлять угрозу безопасности Израиля. Накануне Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября.

С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале "упреждающей наступательной операции" против военной инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане. Операция получила название "Стрелы севера".

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