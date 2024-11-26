Трамп рассматривает проведение переговоров с Ким Чен Ыном

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает проведение прямых переговоров с высшим руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, команда Трампа рассчитывает, что с помощью подобных переговоров Белый дом сможет снизить риск вооруженного столкновения между странами. При этом окончательно решения о необходимости таких переговоров Трамп все еще не принял.

«Несколько человек в команде Трампа видят, что его прямой подход, направленный на развитие уже существующих отношений, скорее всего, сломает лед в отношениях с Кимом, спустя годы после того, как стороны обменялись оскорблениями и, по словам Трампа, “прекрасными” письмами в ходе беспрецедентных дипломатических усилий во время его первого срока на посту президента», — сообщает издание.

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