В НАТО призвали создать стратегию по сдерживанию России

Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку альянса к сдерживанию Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам ежегодной сессии ассамблеи в Канаде было принято заявление, в котором страны призвали правительства и парламенты членов НАТО сформировать «общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям» страны. Государства условились сформировать концепцию к следующему саммиту в Нидерландах.

В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

8 октября президент Финляндии Александр Стубб назвал Россию «наиболее прямой и существенной угрозой для НАТО и для Финляндии» в частности. В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко ранее отметил, что США, будучи неформальным лидером альянса, используют мифическую угрозу с Востока для сохранения гегемонии в мире.