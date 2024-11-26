Елисейский дворец опроверг слова Макрона об отставке правительства

Елисейский дворец опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в его стране скоро произойдет отставка правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Елисейский дворец прокомментировал статью издания Parisien, в которой говорилось о том, что Макрон заявил о скорой отставке французского правительства. Причиной отставки, согласно тексту издания, он назвал вотум недоверия партии Марин Ле Пен. Однако в Елисейском дворце заявили, что эта информация не относится к действительности, а Макрон не делал таких заявлений.

«Елисейский дворец отрицает, что подобные комментарии были сделаны. Президент республики не является комментатором текущих событий. Правительство работает, и стране нужна стабильность», — сказано в сообщении.

Ранее лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» обвинил Макрона в предательстве из-за возможной отправки войск на Украину.