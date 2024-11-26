Нетаньяху вынесет на рассмотрение соглашение о перемирии с «Хезболлой»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вынесет во вторник, 26 ноября, на утверждение военно-политического кабинета соглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что страна, по соглашению с США, сохранит полную свободу военных действий.

«Продолжительность прекращения огня зависит от событий в Ливане. Мы будем строго соблюдать договорённости и жёстко реагировать на любые нарушения. Мы продолжим действовать до полной победы», — подчеркнул премьер.

Политик констатировал, что Израиль отбросил ливанское движение «Хезболла» на десятилетия назад, уничтожил лидеров организации, значительную часть вооружений, тысячи боевиков и ключевую инфраструктуру.

Нетаньяху уточнил, что если бойцы движения нарушат соглашение, попытаются вооружиться, построят военные объекты, запустят ракету, то удар со стороны ЦАХАЛ последует незамедлительно.

Премьер резюмировал, что на фоне перемирия с Ливаном военные страны сосредоточатся на «иранской угрозе».