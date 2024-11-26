Орбан сделал прогноз на 2025 год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2025 год может стать «годом мира». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал в социальных сетях. По словам Орбана, если конфликт на Украине будет урегулирован, то 2025 год станет «фантастическим годом мира».

«Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы», — заявил он.

Ранее Орбан заявил, что страны Запада должны серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о новой ракете средней дальности «Орешник».