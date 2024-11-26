Молдавия готовится начать весной переговоры о вступлении в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев рассчитывает начать переговоры о вступлении республики в ЕС весной 2025 году . Ее слова приводит РИА Новости.

Санду отметила, что, несмотря на скромный старт, в последние два года скорость Молдавии была выше, чем у других стран-кандидатов.

«Мы подали заявку на вступление в ЕС, получили статус страны-кандидата, убедили страны-члены проголосовать за начало переговоров, открыли переговоры и находимся в процессе скрининга. Следующим шагом будет открытие весной переговоров по первой группе глав», — добавила она.

На этом фоне в ближайшие месяцы и годы, по словам Санду, приоритетами страны станут правосудие, экономика и безопасность. Она убеждена, что, если сейчас Молдавия не будет действовать, то через десять лет страна «все еще будет здесь и будет обсуждать европейскую интеграцию».