В НАТО выступили с заявлением о поддержке Украины после запуска «Орешника»

Пресс-служба НАТО сообщила, что альянс не планирует ослаблять поддержку Украины после того, как Россия применила новую ракету средней дальности «Орешник». Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление было сделано в документе по итогам экстренного заседания Совета «Украина — НАТО» на уровне послов. Согласно этой информации, в НАТО не считают, что появление ракеты «Орешник» способно как-либо изменить ход украинского конфликта.

«Послы "обсудили ситуацию в области безопасности на Украине после запуска Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности". На встрече послы НАТО "подтвердили, что это не изменит поддержку Украине"», — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором он заявил о запуске новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.