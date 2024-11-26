Байден сказал, что играл в сборной Береговой охраны в 1912 году

Уходящий в отставку президент США Джон Байден во время посещения объекта береговой охраны на Статен-Айленде сделал очередные неожиданные признания о своем "бессмертии".

82-летний Байден озорно посмотрел на других официантов после того, как смахнул с раздачи гавайскую булочку и украдкой перекусил, готовясь раздавать овощи военнослужащим и их семьям в секторе береговой охраны Нью-Йорка, сообщает The New York Post. После почти 50 минут общения с военными Байден неожиданно обратился к толпе.

"Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Мне только что сказали, что меня уволили", - сказал Байден, которого коллеги-демократы вынудили отказаться от своей кампании по переизбранию в июле из-за опасений по поводу его умственных способностей.

Глава Белого дома продолжал говорить так, как будто он мог бы снова претендовать на выборную должность, отметили очевидцы

"Они устанавливают время, как долго мы будем где-то находиться. А потом они закрывают все дороги, и это делает Секретная служба", - продолжил интриговать публику американскую публику, сказав, что "никто никогда больше не будет голосовать за меня", и ему "лучше убираться отсюда".

Ранее в тот же день президент-"хромая утка" помиловал пару индеек, одну по имени Персик, на лужайке Белого дома в рамках еще одной традиции перед Днем благодарения.

Байден украл булочку из армейского буфета

Обращаясь к жителям побережья перед тем, как раздать "дружескую" еду, Байден сказал, что он соотносит себя с военным родом войск, потому что учился в средней школе вместе с будущим квотербеком (нападающим в американском футболе) Академии береговой охраны.

"Мой квотербек тоже был в сборной. Он пришел и в итоге стал квотербеком Академии береговой охраны - в 1912 году!" - сказал Байден, не называя имени игрока.

Ранее он уже обращал на себя внимание за свои попытки наладить отношения с аудиторией, рассказывая ложные или непроверенные истории, в том числе утверждая, что учился в Военно-морской академии, чему нет никаких доказательств.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября Байдена все чаще исключают из политических дебатов, и за последние 20 дней он дал единственный ответ на вопросы журналистов, заявив, что американская демократия может закончиться, если Трамп вернется к власти. Во вторник он отправился со своей большой семьей, чтобы провести День благодарения на острове Нантакет, где он останавливался в течение последних трех лет в это праздник в резиденции бизнесмена-миллиардера Дэвида Рубинштейна.