WP: в США изменилась позиция по переговорам Украины с Россией

Высокопоставленные чиновники США признают, что в Вашингтоне изменилась позиция по отношению к украинскому кризису. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, ранее на Западе утверждали, что переговоры возможны только на условиях Киева и только тогда, когда власти Украины добьются сильной позиции, посчитают нужным завершить конфликт дипломатическим путем.

«Многие официальные лица в США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении [конфликта] и заставить отказаться от территории», — отметили авторы статьи.

Подобный взгляд на перспективы завершения украинского конфликта распространяется не только в США, но и среди европейских союзников Киева, уточнили обозреватели.

По их данным, если в 2022-2023 годах в ЕС тема мирных переговоров фактически была под запретом, то в настоящее время дискуссия о необходимости завершения конфликта и предстоящих территориальных уступках становится все активнее.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил ранее, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был главой страны вместо Джо Байдена.