В G7 сообщили о планах ужесточения санкций против России

Группа семи (G7) планирует ужесточить ограничительные меры против России. Об этом говорится в проекте заявления глав внешнеполитических ведомств G7, подготовленном к их нынешнему заседанию в Италии, передает ТАСС.

«Мы будем наращивать свои всеобъемлющие санкционные и экономические меры, направленные на дальнейшее ограничение доходов России, а также притока товаров и технологий, используемых ею для финансирования и ведения войны (специальной военной операции на Украине — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

25 ноября стало известно, что Великобритания ввела санкции против 30 морских судов, связанных с Россией, а также компаний «Альфастрахование» и страховой дом ВСК.

До этого США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних компаний. Согласно указу Владимира Путина, оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые наложили ограничения на Россию, организована через «Газпромбанк» и осуществляется в рублях.