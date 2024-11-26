На Украине отчислили более 20 тысяч студентов-уклонистов

Из высших учебных заведений на Украине отчислили 23 448 мужчин старше 30 лет, которые пытались избежать мобилизации, заявил замминистра образования республики Михаил Винницкий. Его слова приводит издание Hromadske.

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«Очевидно, что отчисленные — это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для избегания других обязанностей», — рассказал Винницкий.

Помимо этого, по его словам, полиция возбудила восемь уголовных дел в отношении должностных лиц вузов, которые зачисляли мужчин призывного возраста, «публично заявляя о своих расценках».

Ранее Винницкий заявил, что студенты старших курсов теперь будут обязаны проходить начальную военную подготовку. По его словам, человек, который оканчивает вуз и получает диплом о высшем образовании, «должен уметь вести себя с оружием».