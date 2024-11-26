Зеленский заявил о рекордном количестве атаковавших Украину российских дронов

Российские военные направили рекордное количество дронов в атаку на украинские объекты, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет, как минимум, о 188 беспилотниках, от атак которых пострадали объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Он подтвердил удар по подстанции в Тернопольской области на западе страны, о чем ранее сообщал Telegram-канал "Донбасский партизан".

"Сложная ситуация сейчас в Тернополе", - признал Зеленский.

Зеленский сообщил, когда Трамп представит план по окончанию конфликта на Украине

Ранее власти Сумской области Украины сообщили о нанесенных ВС РФ ударах по объекту критической инфраструктуры и промышленным предприятиям. Объекты выведены из строя.