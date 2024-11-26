Меркель рассказала, как Путин опоздал на саммит из-за любимого пива

Президент России Владимир Путин опоздал на саммит "Большой восьмерки" (G8) в Германии в 2007 году из-за любимой марки немецкого пива. Об этом рассказала бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах, которые цитирует телеканал "РБК".

"Операторы были рады возможности запечатлеть нас во время нашей оживленной беседы. Не хватало только одного человека: Владимира Путина […] Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела", - пишет Меркель.

Она пояснила, что когда Путин приехал спустя 45 минут после официального начала заседания, он коротко переговорил с ней. По словам Путина, причиной опоздания стало любимое пиво российского президента - Radberger, с которым Путин познакомился в 1980-е годы во время работы резидентом КГБ в восточногерманском Дрездене.

До этого Ангела Меркель заявила, что Запад увидел бы начало военного конфликта намного раньше, если бы на саммите НАТО 2008 года было бы принято решение о вступлении Украины в альянс.