Рютте призвал изменить ход конфликта на Украине

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал западные страны не просто оказывать военную помощь Украине, а предпринять такие действия, которые бы привели к изменению хода конфликта. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По данным газеты, чиновник обратился к странам-членам НАТО во время выступления в Афинах.

Рютте отметил, что благодаря поддержке со стороны альянса Украина «продолжает бороться». Вместе с тем, подчеркнул он, НАТО следует пойти дальше с тем, чтобы «изменить ход этого конфликта».

Генсек заметил, что нужно обеспечить поставки дополнительных комплексов ПВО, выполнить все обещания, данные Киеву в 2022-2024 годах.

Марк Рютте назвал Грецию сильным союзником и отметил, что в стране развивается оборонная промышленность. Он также похвалил республику за то, что она инвестирует в оборону 3% своего ВВП и проводит новую модернизацию своих вооруженных сил.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, в свою очередь, что НАТО должна продолжать поддержку Украины и выполнить все меры, согласованные на саммите.