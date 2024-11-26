Трамп решил создать должность «царя ИИ»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет создать в своей администрации должность «царя ИИ», рассказали Axios источники в переходной команде Трампа. По их словам, речь идет о должности «ответственного за искусственный интеллект», который будет координировать федеральную политику и использование правительством новых технологий.

По словам собеседников Axios, этим «царем ИИ» не станет основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, но он будет «активно участвовать в дебатах» и внесет значительный вклад в решение о том, кто получит пост.

«Царю ИИ» поручат сосредоточить как государственные, так и частные ресурсы на том, чтобы Америка оставалась на передовой искусственного интеллекта. Также этот чиновник будет сотрудничать с новым Департаментом эффективности правительства США, чтобы использовать ИИ для искоренения растрат, мошенничества и злоупотреблений, включая мошенничество с пособиями и льготами.

Источники издания подчеркнули, что во время своего второго срока Трамп планирует быть «крайне внимательным» к новым технологиям. Он уже начал рассматривать руководителей криптовалютных компаний на потенциальную роль первого в истории Белого дома «криптоцаря».

Ранее Трамп сообщил, что Маск и миллионер Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства США. По словам Трампа, задачами департамента станут «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов правительства.

Новый департамент будет направлять рекомендации правительству и сотрудничать с управлением по бюджету. Трамп рассчитывает, что Маск и Рамасвами помогут ему создать «предпринимательский подход» к правительству.